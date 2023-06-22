Общество 22 июня 2023, 02:56 Пальмовое масло нашли в молочке от российских производителей «Известия»: в молочной продукции российских производителей нашли пальмовое масло Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Генпрокуратура проведет проверку фактов фальсификации при производстве молочной продукции. Некоторые российские производители вместо молочных жиров использовали пальмовое масло, сказано в исследовании «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ). Об этом написали «Известия».

Эксперты обнаружили несоответствие в товарах молочников из Воронежской, Московской, Ростовской, Свердловской областей и столицы страны.

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«Объектами лабораторных испытаний стали молочные продукты семи производителей. Исследование проводилось на предмет их соответствия предусмотренным техническими регламентами и межгосударственными стандартами требованиям качества и безопасности», — отметили в исследовании ОПИ.

Согласно данным документа, несмотря на маркировку, удалось выявить несоответствие обязательным требованиям. В Россельхознадзоре также отметили, что есть случаи, когда производители молока использовали сырье растительного происхождения.

Ранее в Москве раскрыли группу, которая организовала подпольное производство фальсифицированного сливочного и топленого масла.