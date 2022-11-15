15 ноября 2022, 12:03
«Палец был размозжен». Мать школьника из Иркутской области рассказала о травме сына
Суд в Иркутской области рассмотрит дело о подростке, лишившемся пальца в школе
Ученик Новожилкинской средней общеобразовательной школы в Иркутской области получил травму и лишился фаланги пальца. Его мать Оксана рассказала «360», что инцидентом заинтересовалась прокуратура, и теперь дело рассмотрит суд.
Все случилось еще в марте. Ребенок находился в школе — он оперся рукой на дверь и собирался подняться на второй этаж. В этот момент один из проходящих мимо учеников хлопнул дверью — она отсекла палец пострадавшему.
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По словам собеседницы «360», о случившемся ей сообщили педагоги. Она приехала в больницу, где пообщалась с доктором, который пришивал палец.
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«Пальчик был размозжен, на пальчик наступили, а из-за неправильного оказания первой медицинской помощи на самом пальце были закупорены сосуды. Пальчик не прижился», — рассказала Оксана. Она добавила, что сразу после инцидента в школе пришлось искать медсестру, а когда ее нашли, она не дала пострадавшему противошоковые и обезболивающие препараты.
Через несколько дней ребенку провели повторную операцию. Медики удалили неприжившийся палец. Случаем заинтересовалась прокуратура — надзорное ведомство обратилось в суд. Во вторник, 15 ноября состоится очередное слушание. Мать пострадавшего надеется, что на этом разбирательство завершится.
«Я просто хотела, чтобы извинились перед ребенком. Я не хотела этих судов, я не хотела проблем», — отметила Оксана. По ее словам, после огласки истории над ее сыном начали издеваться в школе. Она уже написала заявление о переводе мальчика на индивидуальное обучение.
Жертвой подростковой жестокости стал подросток из Новосибирска. Группа школьников напала на него и нанесла тяжелые травмы. Мать пострадавшего заявила, что намерена добиваться наказания для агрессоров.
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