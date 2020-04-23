Палату в подсобке устроили для заболевших медсестер в дагестанской больнице

«Часть младшего медицинского персонала почувствовала себя плохо, для них организовали импровизированную палату в помещении для хранения постельного белья, и они самостоятельно проводили себе лечение», — цитирует главу Дербента Хизри Абакарова портал «Юга.ру».

По данным издания, по итогам проверки заведующую инфекционным отделением уволили, а инфекционист и заместитель главврача по лечебной работе получили выговоры. Выяснилось, что у заболевших медсестер ОРВИ. Женщин перевели в хорошие палаты. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.