Эксклюзив 29 ноября 2022, 09:30 Палатки, инфракрасные печи и теплые вещи передали бойцам в Донецке от жителей Подмосковья Волонтеры «Доброго дела» привезли в Донецк теплые вещи для участников СВО Пресс-служба губернатора Московской области

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Новую партию гуманитарной помощи доставили из Подмосковья военным в Петровский район Донецка. Это одно из самых обстреливаемых мест в столице ДНР. Бойцам передали спальные мешки, инструменты, очки перчатки, инфракрасные печи, палатки и многое другое. Помощь пришла из Балашихи, Дубны, Химок и других городских округов Московской области. В Одинцове в этот раз даже поставили рекорд, отправив гумгруз весом 30 тонн.

Гуманитарную помощь получили военнослужащие 103-го полка. В коробках были карематы, матрасы, гель для стирки, зубные щетки, средства первой гигиены, тушенка, консервы, хлеб, сладости, чай, кофе, обогреватели, поделился военный с позывным Якудза.

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Все это для мобилизованных, которые проходят интенсивную подготовку. Они учатся стрелять, штурмовать здания и отрабатывают тактические приемы. Большую часть времени проводят на улице. Поэтому мужчинам нужно больше теплых вещей — например, флисовые куртки на синтепоне, костюмы с влагозащитой.

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«Влажность здесь повышенная, моросит на улице. Такая взвесь неприятная висит», — рассказал Якудза.

Он добавил, что, кроме одежды, нужна и непромокаемая зимняя обувь с резиновой подошвой.

«То есть более интенсивная подготовка», — добавил он.

Помощь каждому бойцу

Координатор гуманитарного направления Народной милиции ДНР Татьяна Бутурина уточнила, что на складе «Доброго дела» помощь получают военнослужащие НМ ДНР, ЛНР, а также России.

«Мобилизованных из РФ мы сегодня тоже охватили, можно сказать, все направления. И стараемся передать помощь каждому бойцу», — подчеркнула она.

Подмосковные волонтеры стараются учитывать запросы военных, теперь акцент делают не только на еде, средствах гигиены и медикаментах.

«Спальные мешки, инструменты, очки, перчатки, инфракрасные печи, палатки. В общем, все, что необходимо было ребятам, мы доставили», — пояснила руководитель пункта гуманитарной помощи Одинцова Екатерина Скорикова.

Она добавила, что общий вес гуманитарного груза, собранный в Одинцовском городском округе, составил 30 тонн.

Груз гуманитарной помощи доставят и в девятый полк Народной милиции ДНР, в один из батальонов пятой бригады. Жители Подмосковья передают военным не только необходимые вещи, но и письма и церковные принадлежности.