Палата адвокатов объяснила, чем защитники по делу Ефремова нарушили профессиональную этику

«Необходимость возбуждения дисциплинарных дел в связи с рассматриваемым поведением указанных адвокатов обусловлена заботой об авторитете адвокатуры», — говорится в сообщении палаты. Кроме этого, в организации считают, что защитники допустили нарушения во время публичного обсуждения дела. И в случае, если ФАП не отреагировала бы на действия Пашаева и Добровинского, то это могло бы сформировать «ложное представление» о публичном поведении адвокатов.

О том, что ФПА обвиняет адвокатов в нарушении этики, защитники узнали не сразу. Они не получали никаких бумаг или уведомлении. Пашаев и Добровинский прокомментировали эту ситуацию в разговоре с «360». Ранее поведение адвокатов сравнили с «ток-шоу» и «шапито». Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что адвокатура — это в первую очередь «публично-правовой институт».