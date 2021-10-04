На месте крушения вертолета в Лыткарине продолжают работать следователи. Частный борт Robinson разбился в Подмосковье накануне вечером. Находившиеся на борту три человека погибли. Это двое мужчин и женщина. Онлайн-трансляцию с места происшествия ведет «360».

Личности пассажиров вертолета установлены — это молодые парень и девушка 1999 и 2000 годов рождения.

По данным СМИ, вертолетом управлял пилот, который считался одним из лучших инструкторов аэроклуба. После крушения было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасного движения и эксплуатации воздушного судна. Расследование находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура поручила московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проверить соблюдения законодательства о безопасности полетов после авиакатастрофы.

Вертолет упал в лесополосе в воскресенье в районе населенного пункта ЗИЛ-городок. Сообщалось, что судно потерпело крушение в ходе учебно-тренировочного полета. После падения взрыва или пожара не произошло.