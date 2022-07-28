Падение цен на изделия из золота спрогнозировали в России

Генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин заявил, что запрет Евросоюза и Великобритании на импорт золота из России может привести к изменению цен на изделия на отечественном рынке. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Он добавил, что граждане могут ожидать скидок на 10-15 процентов.

«Ежегодно в России добывается порядка 350 тонн золота. Больше всего его отправляют на экспорт и в резервы Центрального банка. Поскольку экспорт золота нам ограничили, то у производителей металла возникает необходимость в расширении внутреннего рынка. Возможно, это окажет влияние на ценовую политику. Поставщики могут начать продавать золото ювелирам на внутреннем рынке с неким дисконтом. Мы можем ожидать скидки порядка 10-15 процентов», — сказал Уткин.

При снижении уровня цены на сырье уменьшатся и цены на готовые ювелирные изделия, добавил эксперт.