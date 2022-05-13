Падение спроса на офисных сотрудников спрогнозировали в ЦБ

Спрос на офисных сотрудников может снизиться на российском рынке труда. При этом представители рабочих специальностей станут более востребованными. Такой прогноз дал Центробанк в своем докладе о денежно-кредитной политике.

По данным ЦБ, спрос на представителей рабочих профессий увеличится на фоне налаживая собственного производства в стране. На рынке труда уже появился дефицит таких кадров. Вместе с тем упадет нуждаемость в «белых воротничках». Причиной станет уход из России крупных иностранных компаний, пояснили «Известия».

Согласно информации регулятора, сейчас конкуренция для офисных сотрудников составляет от трех до девяти человек на место. Точное количество претендентов на должность зависит от специальности. Для «синих воротничков» конкуренция не превышает трех человек на одно место.

Как отметила гендиректор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова, в сегменте офисных специалистов могут упасть зарплаты. Рабочему классу уровень зарплат могут поднять, но прибавка вряд ли будет очень ощутимой. В среднем работодатели могут прибавить по 7-10% за год.