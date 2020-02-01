Падение метеора над Уралом сняли на видео

Падение метеора в небе над Уралом попало на видео. Явление успела запечатлеть камера, которая находится в Ирбитском районе Свердловской области.

Видео опубликовал пользователь соцсети «ВКонтакте» Илья Янковский. На кадрах видно, как метеор летит на большой скорости, камера также запечатлела яркую вспышку.

Метеор упал в 03:13 (01:13 по московскому времени) 30 января. Падение можно было увидеть в Свердловской, Тюменской, Омской, Курганской и Челябинских областях. Но пользователи жаловались, что в ту ночь было облачно, так что кадры, снятые Янковским, можно назвать уникальными.

В комментариях к видео инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев назвал такое явление редким.

«Это очень редкое явление, когда болид снят так низко. Думаю, что где-то он пролетел буквально над головами людей, возможно, упал на Землю. Очень красивое и редкое зрелище такая яркая вспышка. Это произошло в момент входа болида в атмосферу. Судя по всему он небольшой, вес не более нескольких сот килограмм», — объяснил Санакоев Ura.ru.

Сам Янковский посоветовал желающим увидеть падение метеора вживую запастись терпением и везением.