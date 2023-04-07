Общество 07 апреля 2023, 12:15 Падающий метеорит заметили в Иркутской области Падающий метеорит в Иркутской области сняли на видео

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Метеорит, скорее всего, упал в Иркутской области. Камеры наблюдения в Усть-Кутском районе зафиксировали падение небесного тела.

Случай произошел вечером 6 апреля. На кадрах видно, что темное небо вдруг освещает вспышка. Администрация Усть-Кута подтвердила, что жители города накануне могли увидеть в небе необычное явление.

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«В 22:47 по местному времени над городом неожиданно появилось яркое свечение, внешне похожее на комету», — сказано в сообщении властей, которое процитировало РИА «Новости».

Представитель администрации Усть-Кутского района Кристина Зарочинцева добавила, что природа данного объекта неизвестна. Она предположила, что речь может идти о метеорите, его осколке или ступени ракеты, сошедшей с орбиты.

Зарочинцева заявила, что власти пытались связаться с Иркутским планетарием для уточнения информации. Однако руководитель организации пока тоже не смог сказать, что произошло. Об этом написало Nation News.