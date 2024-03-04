Общество 04 марта 2024, 16:43 Паблик-ток с бизнесменом Дмитрием Захаровым состоялся на стенде Подмосковья на ВФМ Паблик-ток с бизнесменом Захаровым прошел на подмосковном стенде ВФМ-2024 РИА «Новости»

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На стенде Подмосковья на Всемирном форуме молодежи устроили паблик-ток с предпринимателем Дмитрием Захаровым. Директор компании «Росфорум», финалист конкурса «Молодой предприниматель России», президент бизнес-клуба «Росмолодежь.Бизнес» обсудил с участниками форума, как создать личный бренд, прокачать лидерские качества и при этом не перегореть.

В тот же день на подмосковном стенде состоялась встреча с проректором Российского университета кооперации Иваном Дзюбаном. А начался третий день фестиваля с танцев и выступлений различных артистов.

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Форум стартовал в Сочи 2 марта. На него приехали около 20 тысяч человек из 180 стран. Московскую область представили более 300 участников. В программе — встречи с интересными спикерами из разных сфер, конкурсы, мастер-классы, различные активности. Всемирный форум молодежи продлится до 7 марта. Самых активных участников ждет приз — путешествие на Камчатку.