Озвучены условия поступления в иностранные вузы на фоне санкций

Генеральный директор AcademConsult Ирина Следьева рассказала, как действовать российских студентам в случае желания поступить в зарубежный вуз при условии санкций. Об этом написала «Газета.ru».

По ее словам, о поступлении за границу стоит задумываться уже сейчас, поскольку дальше может появиться еще больше ограничений.

«С учетом этого я бы советовала одновременное зачисление как минимум в две страны. Как страховку на случай, если во время процесса поступления или перед оформлением учебной визы от одной из желаемых стран будут нововведения, которые будут неудобны семье или сделают невозможным проект поездки в вуз», — заявила Следьева.

Если есть необходимость в реструктуризации процесса оплаты, то стоит обратиться с просьбой к руководству учебного заведения о рассрочке по оплате. Следьева также посоветовала показывать справки из несанкционных банков, поскольку визовые офицеры могут неоднозначно отреагировать на справку из санкционного банка.