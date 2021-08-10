Озвучены условия для снижения цен на отдых в Египте

Глава Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал Ura.ru, когда начнут снижаться цены на отдых в Египте и от чего это зависит.

По словам Барзыкина, цены зависят от количества рейсов в страну. Когда будет увеличена квота авиарейсов, цены поползут вниз.

«В прошлую пятницу Росавиация дала разрешение еще восьми авиакомпаниям. Более 200 заявок из регионов удовлетворено. И буквально на днях ждем подтверждения из правительственного штаба по борьбе с ковидом, после которого все они начнут реализовываться. Когда уже никаких препятствий для перелетов не будет, тогда, действительно, цены будут корректироваться», — уверен эксперт.

Он добавил, что сейчас цены на полеты в Египет примерно на 40% выше, чем на рейсы в Турцию.

Россия возобновила авиасообщение с египетскими курортами 9 августа.