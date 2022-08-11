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    11 августа 2022, 11:42

    Озвучены три сценария развития экономики России под санкциями

    Центр макроэкономического анализа перечислил пути развития экономики России

    Наза Салех Захи

    Все сценарии развития российской экономики подразумевают дальнейшее существование санкционного давления. Речь идет о периоде в 10–15 лет. Об этом сказано в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

    Озвучены три сценария развития экономики России под санкциями

    Эксперты считают, что есть три варианты развития экономики РФ под санкциями. Первый — автократия. При ней Россия может производить все сама за счет сокращения технологического уровня выпускаемой продукции и снижения уровня жизни. Вероятность такого развития событий составляет 10–15%.

    Также возможна институциональная инерция, то есть стабильность над развитием. Власти в таком случае признают, что уровень нестабильности настолько высок, что осуществить целостную «политику развития» почти невозможно. ЦМАКП оценил вероятность такого исхода в 45%. Результатом может стать затяжная стагнация, отставание в технологических сферах, снижение уровня и качества жизни.

    Третий путь — борьба за рост. Предполагается, что в рамках такого сценария будут применены усилия, направленные на модернизацию российской экономики в новых условиях. Также возможен будет выход на доступные рынки. При этом власти захотят избежать становления Китая или другого крупного государства в качестве монопольного внешнеэкономического партнера России. Вероятность такого развития событий — 40%.