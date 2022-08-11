Озвучены три сценария развития экономики России под санкциями

Все сценарии развития российской экономики подразумевают дальнейшее существование санкционного давления. Речь идет о периоде в 10–15 лет. Об этом сказано в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Эксперты считают, что есть три варианты развития экономики РФ под санкциями. Первый — автократия. При ней Россия может производить все сама за счет сокращения технологического уровня выпускаемой продукции и снижения уровня жизни. Вероятность такого развития событий составляет 10–15%.

Также возможна институциональная инерция, то есть стабильность над развитием. Власти в таком случае признают, что уровень нестабильности настолько высок, что осуществить целостную «политику развития» почти невозможно. ЦМАКП оценил вероятность такого исхода в 45%. Результатом может стать затяжная стагнация, отставание в технологических сферах, снижение уровня и качества жизни.

Третий путь — борьба за рост. Предполагается, что в рамках такого сценария будут применены усилия, направленные на модернизацию российской экономики в новых условиях. Также возможен будет выход на доступные рынки. При этом власти захотят избежать становления Китая или другого крупного государства в качестве монопольного внешнеэкономического партнера России. Вероятность такого развития событий — 40%.