Озвучены тренды 2022 года среди серебряных украшений

Основательница международного ювелирно-производственного холдинга Fresh Влада Федорова назвала шесть трендов в серебряных украшениях, которые будут актуальны весной и летом. Об этом написал «ФедералПресс».

По словам эксперта, законодатели мод сделали фокус на изделиях из серебра, поскольку такие украшения наиболее доступны для обычного покупателя.

«Даже среди звезд прослеживается тенденция усталости от невероятно помпезных и достаточно однообразных золотых изделий. Например, икона стиля и самая известная светская львица мира — Ким Кардашьян, все чаще присутствует на мероприятиях в украшениях из серебра», — отметил эксперт.

В трендах этого года будут присутствовать серьги кольца или конго больших и маленьких размеров, украшенных россыпью камней.

Среди украшений на шею наиболее популярными будут серебряные цепочки с крупными звеньями разного размера. Многие дизайнеры, по словам Федоровой, используют асимметрию, чтобы добавить украшению некую изюминку.

Также остаются популярными серьги в форме ромбов, квадратов, трапеций, часто с инкрустацией из фианитов или полудрагоценных камней. Не менее популярными будут браслеты на плечо.

Модными в летнем сезоне 2022 года будут винтажные массивные серьги с крупными и яркими камнями. Востребованными также станут серьги в форме цветов, резюмировала эксперт.