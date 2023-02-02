Общество 02 февраля 2023, 16:02 Озвучены тенденции строительного рынка в Приморском крае в 2023 году

Читать 360tv в

Исходя из сложившейся на рынке недвижимости ситуации приморские застройщики будут притормаживать начало новых проектов. Об этом написал сайт zr.media со ссылкой на слова председателя ассоциации «Застройщики Владивостокской городской агломерации» Владимира Исакова.

Он добавил, что в нынешнем году объемы строительства жилых комплексов снизятся.

Реклама

«В некоторых проектах идет перепроектирование жилых комплексов на жилые комплексы без стилобата, чтобы парковки были только плоскостные, потому что, безусловно, подземные паркинги существенно увеличивают себестоимость проекта», — отметил Исаков.