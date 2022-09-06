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Озвучены сроки внедрения новой вакцины от ротавируса

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Заведующая научным отделом Ростовского института микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора Виктория Агафонова в беседе с ИА НСН озвучила сроки внедрения отечественной вакцины против ротавируса.

По словам специалиста, она будет готова только к 2025 году.

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«На данный момент нарабатываются экспериментальные серии препарата, готовятся доклинические испытания и исследования. Они будут продолжаться в течение 2023 года. Возможно, в 2024–2025 году будут проводиться клинические исследования. Поскольку вакцина живая, предназначена в основном для детей от двух месяцев, мы предъявляем к ней особые требования по качеству и безопасности», — добавила вирусолог.

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Агафонова отметила, что на данный момент в России существует только вакцина иностранного производства.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в ближайшем будущем начнется выпуск российской вакцины от ротавируса, созданной Ростовским институтом микробиологии и паразитологии.

Россия

Вакцинация

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