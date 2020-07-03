Озвучены советы, как спасти ноутбук от перегрева

Портативный компьютер реагирует на повышенную температуру воздуха. Если градусник поднялся до +20 градусов, то гаджет нагреется до 40. Если же термометр показывает +30, то компьютер раскалится до 50. Роскачество рассказало, как уберечь его от перегрева.

«Еще до достижения температуры экстренного выключения (начиная с 40 градусов) жесткий диск ноутбука может начать давать сбои, поскольку он активно греется сам по себе во время выполнения тяжелых процессов», — заявил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский. Его процитировала газета «Известия».

Компьютер перегрелся, если пользователь слышит постоянный шум, физически может ощутить высокую температуру. Кроме того, ноутбук медленно выполняет команды, качество кадров снижается. Также, нужно бить тревогу, если он внезапно отключился.

Организация дала советы, что нужно делать во избежание перегрева. Во-первых, гаджет необходимо выключать на ночь, «спящий режим» не подходит. Также в жару не следует запускать ресурсоемкие процессы.

Раз в год корпус устройства рекомендуется чистить. Еще при возможности лучше купить охлаждающую подставку с дополнительными кулерами. Она сможет охладить портативный компьютер на 10–15 градусов.

Специалисты советуют не оставлять работающий гаджет в машине, а также на кровати или под теплым одеялом. На него не должны падать прямые солнечные лучи. На всякий случай лучше делать резервные копии данных.

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