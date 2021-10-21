Озвучены самые популярные вакансии в пандемийный период

Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков заметил, что в период пандемии многим людям пришлось поменять вид деятельности и подстроиться под новые условия. О том, какая профессия во время коронавируса стала самой популярной, написала «Общественная служба новостей».

«Самой популярной стала работа тех, кто занят перемещением товаров. Например, у курьеров, упаковщиков, тех, кто обслуживает склады. Также популярными остаются специалисты по информационным технологиям, айтишники, программисты и администраторы», — рассказал профессор.

Он отметил, что работники, задействованные в этой сфере, регулярно получают прибавку к зарплате, либо же работодатели поднимают им оклад. Однако таким расклад на рынке труда будет не всегда. По мнению Щербакова, когда ситуация с коронавирусом в мире стабилизируется, станут востребованными и другие профессии, а от термина «престиж вакансии» стоит и вовсе отказаться.

«Думаю, пора отказаться от термина „престиж вакансии“. Известно, что престиж зависит от того, как труд оплачивается и от рода занятий. Высокая оплата труда в айти-отрасли, пенсионного фонда и у тех, кто работает в добыче и переработе», — заключил он.