Озвучены самые ягодные места вблизи Петербурга

Биолог, кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал о самых ягодных местах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом написал сайт «Мир 24» со ссылкой на телеканал «Санкт-Петербург».

По словам биолога, чтобы поход за ягодами оказался удачным, нужно знать соответствующие места. В этом годы у петербуржцев есть возможность собрать голубику, клюкву и бруснику. При чем клюкву лучше всего собирать осенью. Ягода растет на верховых болотах и на вырубках вокруг пней. Отправляясь за ней, следует помнить, что клюква любит места, где много света.

Голубика, напротив, произрастает вдоль верховых болот. Кусты этой ягоды частично переходят в лес. За ней лучше всего ехать в конце августа. Брусника же, по словам Глазкова, встречается в основном на сухих солнечных полянках. Ее собирать также следует в конце лета или начале осени.