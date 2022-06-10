Озвучены самые частые нарушения ПДД в Москве с начала 2022 года

Чаще всего столичные автомобилисты превышают скорость на 20−40 километров в час, нарушают требования знаков и разметки. Об этом сайту «Свободная пресса» рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

Кроме того, среди наиболее частых нарушений правил дорожного движения присутствуют следующие: игнорирование ремней безопасности и мотошлемов, нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части, проезд на красный сигнал светофора.

За пять месяцев 2022 года правоохранители вынесли более 15,5 миллиона постановлений об административных правонарушениях в области безопасности дорожного движения.