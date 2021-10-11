Озвучены российские регионы, где в ближайшие дни выпадет снег

Директор Гидрометцентра РФ Дмитрий Киктев рассказал, где в ближайшие 10 дней выпадет снег. По его словам, осадки ожидаются на юге России, а также в юго-западной части Сибири. Кроме того, снег давно лежит в Анадыре, Магаданской области, на Чукотке и в районе побережья Охотского моря, написало Ura.ru.

«В ближайшие 10 дней осадки в виде снега и дождя ожидаются на юге страны и на юго-западе Сибири. Чуть холоднее нормы в ближайшие 10 дней будет на северо-востоке России. Осадки в виде мокрого снега возможны в Магаданской области, в Анадыре, на Чукотке, в районе побережья Охотского моря. Среднесуточная температура на этих территориях будет колебаться от -8 до -12 градусов», — сообщил метеоролог.

Также осадки в виде снега были на Южном Урале и на Камчатке. Сейчас температура воздуха в этих регионах держится около нуля градусов. Из-за этого снег немного подтаял.