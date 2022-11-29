Общество 29 ноября 2022, 11:02 Озвучены признаки нарушений в поведении ребенка Логопед Покровская: чаще всего в нарушениях ребят мы видим неустойчивое внимание

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Логопед-дефектолог Юлия Покровская в разговоре с изданием РИАМО объяснила, какие признаки указывают на нарушение поведения ребенка.

По словам специалиста, чаще всего нарушения проявляются в виде нереагирования на собственное имя или бросание игрушек.

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«Чаще всего в нарушениях ребят мы видим неустойчивое внимание, когда он быстро берет игрушку, кидает ее и переходит к следующей. <…> Когда ребенок не реагирует на свое имя, на инструкции родительские», — сообщила специалист

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В том случае, если ребенок не обращает внимание на действия и слова родителей, важно обратиться за помощью к специалисту, резюмировала Покровская.