Озвучены примерные сроки наступления зимы в европейской части России

Синоптики считают, что зима в этом году в европейской части России наступит согласно климатической норме. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, написал «Ридус».

«Я думаю, что это будет происходить в рамках климатических норм. У нас метеозима, как правило, наступает после 10 ноября. Я предполагаю, что это произойдет во второй декаде ноября», — сообщил метеоролог.

В понедельник, 18 октября, в некоторых регионах европейской части России выпал снег. В этот день один из водителей на Дмитровском шоссе в Москве запечатлел на телефон падающие на машину снежинки.

Ранее Евгений Тишковец сообщал, в ночь на 19 октября москвичам следует ожидать заморозков и гололеда. Снег этой ночью был отмечен в двух районах Санкт-Петербурга и в Мурманске.