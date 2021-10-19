facebook_pixel
    19 октября 2021, 13:13

    Озвучены примерные сроки наступления зимы в европейской части России

    Синоптик Тишковец: зима наступит во второй декаде ноября

    Оксана Лавнюженко

    Синоптики считают, что зима в этом году в европейской части России наступит согласно климатической норме. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, написал «Ридус».

    «Я думаю, что это будет происходить в рамках климатических норм. У нас метеозима, как правило, наступает после 10 ноября. Я предполагаю, что это произойдет во второй декаде ноября», — сообщил метеоролог.

    В понедельник, 18 октября, в некоторых регионах европейской части России выпал снег. В этот день один из водителей на Дмитровском шоссе в Москве запечатлел на телефон падающие на машину снежинки.

    Ранее Евгений Тишковец сообщал, в ночь на 19 октября москвичам следует ожидать заморозков и гололеда. Снег этой ночью был отмечен в двух районах Санкт-Петербурга и в Мурманске.