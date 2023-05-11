Общество 11 мая 2023, 15:52 Озвучены правила оказания первой помощи при укусе собаки Хирург Гоев: первым делом необходимо промыть место укуса

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После того, как вас укусила собака, первым делом необходимо промыть место укуса раствором с дезинфицирующими свойствами. Об этом изданию NEWS.ru сообщил хирург Александр Гоев.

По словам медика, в слюне животного содержится множество бактерий.

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«Затем полейте рану перекисью водорода, а кожу около раны смажьте йодом. После обработки наложите на рану марлевый тампон, но в ни в коем случае не вату», — процитировал kp.ru слова медика.

Если животное оказывается носителем бешенства, то ее укус может привести к смерти. Особенно риски возрастают, если на вас напала бродячая собака, резюмировал Гоев.