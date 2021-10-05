Озвучены потери в бизнесе из-за мировых неполадок в работе Facebook

Общие потери бизнеса за шесть часов неполадок в работе Facebook могут составлять более 582 миллионов долларов. Об этом сообщил руководитель отдела специальных проектов департамента Digital Risk Protection Group-IB Владимир Калугин, написал RT.

«По итогам прошедшего сбоя акции Facebook упали на 4,9%, но это потери, которые несет сама компания и которые должна отыграть в ближайшее время, поскольку все еще остается крупнейшим владельцем социальных платформ с более чем 1/3 доли мирового рынка», — сказал он.

Именно небольшие бизнесы, которые находятся на площадках Facebook, сильно зависят от них, отметил эксперт.

Глобальный сбой коснулся Facebook, Instagram и WhatsApp во многих странах мира. Он длился более пяти часов.