Специалист рассказал, как скажется на экономике России прекращение поставки евро

Евросоюз запретил России продавать, поставлять, экспортировать банкноты, деноминированные в евро. О том, как это скажется на экономике, рассказал заведующий лабораторией анализа институтов финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов, написал RT.

Абрамов считает, что запрет на поставку евро в Россию не окажет значительного влияния на банковский рынок.

«Я думаю, что это будет содействовать некоторому росту курсу евро. Но я надеюсь, что не настолько сильно, потому что пока спрос на евро умеренный, потому что люди в отпуска не ездят», — сообщил он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пакет санкций от Евросоюза затронет 70% российского банковского рынка.