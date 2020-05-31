Повреждены 20 машин и 96 деревьев повалены. Озвучены последствия ливней в Москве

Власти Москвы оценили последствия непогоды в столице. Сильные ветер и дождь свалили 96 деревьев и повредили 20 машин. Во время разгула ненастья никто не пострадал. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Аварийные службы ГБУ „Автомобильные дороги“, Мосводоканала и Мосводостока работают в круглосуточном режиме и максимально оперативно устраняют последствия сильного дождя. В общей сложности задействовано 470 бригад», — приводит сайт mos.ru слова Бирюкова.

Источник фото: vk.com/tipichnaya.moskva

Заместитель столичного градоначальника подчеркнул, что в режиме повышенной готовности находятся 298 аварийных бригад. Они готовы в любой момент выехать, если где-то упало дерево или рекламный щит, сорвало кровлю или повредились линии электропередачи.

Бирюков напомнил, что во время разгула стихии городским жителям необходимо вести себя крайне осторожно: не укрываться от грозы под деревьями и обходить стороной шаткие конструкции. По его словам, в такую погоду лучше по возможности не выходить на улицу.

Ранее в ГУ МЧС по Московской области сообщили, что дожди затопили в регионе 92 приусадебных участка, 15 дачных домов и один участок дороги. Жители Подмосковья находятся в безопасности.