Озвучены подробности спасения утонувшего ребенка в Новгородской области

На даче в Новгородской области годовалый мальчик утонул в небольшом пруду. После спасения он оказался в реанимации Педиатрического университета, где сейчас проходит лечение. О том, что именно произошло в тот день, рассказал «Петербургский дневник».

«В тот день дома вместе с Темой были 13-летний братик Санька и мама. Дети играли на участке, у нас там маленький прудик есть, глубина около метра. И получилось так, что Тема остался без присмотра… Через какое-то время, увидев брата в пруду, Санька начал спасать его, но не смог — у него рука в гипсе. В итоге они с мамой его достали, потом прибежал домой я», — рассказал водитель редакции Дмитрий, который с семьей отдыхает в том месте каждые выходные.

По его словам, ребенок не подавал признаков жизни, его пульс и дыхание не прослушивались. Родители мальчика начали его откачивать с такой силой, боясь, что ребра ребенка просто сломаются. Вдруг из легких вышло примерно полстакана воды и какая-то темная жижа, однако пульс по-прежнему не прослушивался. Мальчика перенесли в дом и начали растирать.

Вскоре приехала сельская скорая. Мальчика отвезли в реанимацию областной детской клинической больницы. На следующий день его перевезли в Санкт-Петербург.

Анестезиологи-реаниматологи назвали возвращение к жизни ребенка чудесном исцелением. По словам медиков, если бы не действия отца мальчика, он бы не выжил. Они отметили, что реанимационные мероприятия являются очень важными в случае утопления.

В больнице мальчику провели протекцию легких, сделали электроэнцефалограмму и вывели в так называемое диагностическое окно, когда все препараты, убаюкивающие ЦНС, убираются, и ребенок понемногу начинает просыпаться.

«Если утопление — вызывать скорую и делать сердечно-легочную реанимацию. Качать, пока не приедут. Нужно делать хоть что-то: обеспечивать проходимость дыхательных путей, дышать изо рта в рот. Если не делать — шансов мало», — пояснил один из врачей Педиатрического университета, где сейчас находится ребенок.