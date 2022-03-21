Озвучены планы развития инфраструктуры в Красносельском районе Петербурга

Глава администрации Красносельского района Петербурга Олег Фадеенко рассказал о планах развития социальной, транспортной и спортивной инфраструктуры района. Об этом написал «Петербургский дневник».

По его словам, Красносельский район Северной столицы — один из самых экологичных. Здесь много новостроек, а также существует большой частный сектор. Из-за прироста населения начала ощущаться острая нехватка детских садов и школ. Сейчас действует правило — вся жилая застройка начинается только с параллельным созданием объектов социнфраструктуры.

Фадеенко также отметил новые соцобъекты, которые уже появились на территории района.

«В прошлом году — красивейший новый ЗАГС, в котором, начиная с этого года, играют свадьбы. Раньше районный ЗАГС был на проспекте Ветеранов на первом этаже обычного дома, и многие пары уезжали регистрироваться в другой район, где красивее. Новый зал не просто красивый и современный, но у него еще есть своя отдельная территория, где свадьбе никто не мешает. В прошлом году открыли в Красном Селе новую детскую поликлинику и новый Дом культуры, где могут заниматься и дети, и взрослые», — сообщил он.

Сейчас администрация района активно решает транспортную проблему. К 2024 году власти рассчитывают открыть станцию метро «Юго-Западную», чтобы разгрузить Ленинский проспект и Проспект Ветеранов. Еще ближайшие цели — это организовать для жителей поселка Горелово остановку железнодорожного транспорта и построить в районе культурно-развлекательный объект на открытом воздухе.