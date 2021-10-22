Озвучены особенности ухода за кожей в преддверии зимы

Косметолог Екатерина Вертиева рассказала, какие процедуры следует провести для кожи лица перед наступлением холодов. Специалист отметила, что в этот период кожа особенно нуждается в активном увлажнении. Об этом сообщила «Москва 24».

«Для этого (для увлажнения кожи лица — ред.) процедурой № 1 будет биоревитализация, которая позволит компенсировать недостаток гиалуроновой кислоты в коже. Также сейчас сезон пилингов как домашних, так и профессиональных, которые позволят отшелушить верхний слой кожи и сделать ее более доступной для косметического ухода», — процитировал NEWS.ru слова специалиста.

В борьбе с пигментацией также подойдут крема и сыворотки, содержащие необходимые кислоты. Также можно прибегнуть к аппаратным процедурам, например, к фотоомоложению. Косметолог порекомендовала не забывать и коже рук.

«Осенью — зимой могут обостриться такие кожные процессы, как атопический дерматит, экземы кистей, также просто появиться сухость рук. Нужно использовать специальные кремы, которые восстанавливают защитную пленку на руках, чтобы предотвратить обострение хронических кожных заболеваний», — заключила косметолог.