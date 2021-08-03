Озвучены новые правила Минздрава для больниц и поликлиник по вакцинации населения

По новым правилам, внесенным Минздавом РФ в порядок работы больниц и поликлиник, к осмотру пациентов перед вакцинацией будут допускаться стоматологи и педиатры. Кроме того, поступающим в медучреждения пациентам надо будет предоставить сертификат о вакцинации. Документ начнет действовать с 3 августа, рассказала «Парламентская газета».

Педиатры и стоматологи, которые будут осматривать пациентов перед вакцинацией, должны выполнить три условия. Среди них отмечены следующие: краткосрочное обучение по программам, размещенным на портале медицинского и фармацевтического образования, работа в должности врачей-стажеров по специальностям, не предусмотренным документами об образовании и работа под контролем профильного врача-специалиста.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина пояснила, почему решили привлечь к прививочной кампании стоматологов и педиатров. По ее словам, педиатры работают с детьми, а стоматологи являются врачами общей практики. Краткосрочные курсы — та база, которой хватит специалисту для определения, есть ли противопоказания к прививкам у пациента или нет.

«Думаю, что постоянное расширение этих категорий связано с нехваткой медицинских кадров в первичном звене. Потому что часть медперсонала работает в ковидных госпиталях, а другая — с теми пациентами, которые идут на приём по своим заболеваниям. На врачах, в том числе и тех, которые заняты на прививочной кампании, очень большая нагрузка. Я вижу такую картину каждый день», — пояснила Соломина.

Кроме того, есть еще одно изменение, которые внесло ведомство во временный порядок работы поликлиник и больниц. Оно касается самих пациентов. При госпитализации гражданам нужно будет представить сведения о вакцинации против ковида. Такая информация нужна стационарам для того, чтобы создать комфортные условия для вакцинированных пациентов.