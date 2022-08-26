Озвучены главные симптомы послеродовой депрессии

Психолог Елена Комолова с разговоре с журналистами Lenta.ru перечислила верные симптомы опасного психологического состояния женщины, недавно ставшей матерью.

Как отметила специалист, во время послеродовой депрессии мать не радуется ребенку и даже проявляет агрессию по отношению к нему.

Основные симптомы депрессии, как правило, начинают проявляться через три-четыре недели после рождения ребенка. Главными причинами такого состояния становятся накопленные усталость, недосып и конфликты с близкими.

«На начальной стадии развития послеродовой депрессии женщина чувствует апатию, никчемность, вину и тревогу. В этот момент уровень энергии настолько низкий, что даже простые дела даются с большим трудом», — сообщила Комолова.

С прибавлением новых симптомов депрессия увеличивается и переходит в состояние безысходности. В это время у молодой мамы пропадает тяга к увлечениям, жизнь видится только в серых и черных тонах, резюмировала специалист.