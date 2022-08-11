Озвучены факторы, сокращающие жизнь

Геронтолог, гериатр, директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология», доктор медицинских наук Кирилл Прощаев назвал факторы, которые влияют на продолжительность жизни. Об этом он сообщил изданию Ura.ru.

По словам медика, кроме злоупотребления алкоголем, психоактивными веществами, курения, гипертонии и диабета, также сказывается низкий уровень образования, депрессия и другие заболевания.

«Низкий уровень образования, злоупотребление алкоголем и психоактивными веществами, курение, а также потеря слуха, гипертония, диабет и депрессия — все указанные факторы вносят свой вклад не только в продолжительность жизни, но и в ее качество. В частности, они являются самостоятельными факторами риска и развития деменции. Но, как показывает анализ, большая часть из них является управляемой», — добавил Прощаев.

Как отметил врач-кардиолог Юрий Конев, на продолжительность жизни также оказывает влияние чрезмерное употребление кофе, нерациональное питание и дефицит витаминов.