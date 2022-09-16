Более 100 церемоний чествования семейной жизни провели в Москве с начала года | 360°

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Более 100 церемоний чествования семейной жизни провели в Москве с начала года

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В Москве с начала 2022 года провели более 100 церемоний чествования семейной жизни. Об этом написал RT со ссылкой на пресс-службу Управления ЗАГС столицы.

В 2019 году таких церемоний было не менее 400, а в период пандемии их число резко сократилось.

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Церемонии проводятся бесплатно, нужны лишь паспорта обоих супругов и свидетельство о заключении брака.

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«Церемония чествования юбиляров состоит из элементов торжественного бракосочетания и напоминает день свадьбы. Супруги могут пригласить на праздник родных и близких», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что если со дня регистрации брака в ЗАГС супруги прожили вместе 50, 55, 60, 65, 70 лет, то они имеют право на единовременную выплату.

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