18 ноября 2022, 12:09
Озвучено имя нового гендиректора и главного редактора «Комсомольской правды»
kp.ru: Олеся Носова станет новым гендиректором и главным редактором издания
С 22 ноября первый заместитель главного редактора, шеф-редактор и издатель сайта kp.ru Олеся Носова вступит в должность гендиректора и главного редактора издания на постоянной основе.
Решение о ее назначении принимал Совет директоров.
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Олеся Носова заняла должность шеф-редактора в 2007 году. Она является лауреатом многочисленных премий, в том числе премии за создание первой мультимедийной редакции «Медиаменеджер».
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Бывший главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин скончался 14 сентября в возрасте 68 лет. Причиной смерти стал инсульт.
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