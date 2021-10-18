Озвучено число нерпят, которых спасли в Петербурге за последние 15 лет

Руководитель петербургского Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская рассказала, что в городе и по области ежегодно находят нерпят, которые остались без родителей и отбились от сородичей. За 15 лет работы сотрудники организации выходили и выпустили на волю более 150 животных, написали «Невские новости».

Для того, чтобы держать диких обитателей на контроле, им вживляют чипы. Передвижение нерпят можно отслеживать по передатчикам: либо через спутниковые, либо JSM. Из-за того, что цены на эти приборы очень высокие, за 15 лет такие передатчики поставили только нескольким подопечным.

«Мы за все это время трех животных смогли пометить, стоило это на троих полмиллиона рублей. Удовольствие это дорогое, вешать на всех выпускаемых — это были бы десятки, наверное, уже сотни миллионов. Поэтому всех мы этими передатчиками снабжать не можем», — отметила Андриевская.

Приборы крепят в основном к тем животным, которые имеют какие-то травмы. Сотрудники фонда переживают, как нерпята поведут себя в естественной среде после реабилитации у людей. Некоторые передатчики оплачивают спонсоры фонда, тем самым помогая сотрудникам следить за состоянием животных в открытых водах.