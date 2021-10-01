Озвучено число китайских студентов, которые остались учиться в Петербурге после пандемии

Пандемия коронавируса сильно повлияла на численность китайских студентов, которые остались учиться в Санкт-Петербурге. Об этом рассказала генеральный консул Китая в Петербурге Ван Вэньли, написал «Петербургский дневник».

По ее словам, китайских студентов до пандемии в городе было более восьми тысяч. После остановки регулярного авиасообщения между Россией и Китаем многим пришлось вернуться домой. Лишь две с половиной тысячи человек смогли продолжить обучение в Северной столице.

Генеральное консульство Китая постоянно следит и заботится о жизни студентов. При каждом вузе, где они учатся, созданы студенческие организации. В них регулярно появляются сведения о эпидобстановке, а также информация о профилактике инфекции. Студентов снабжают необходимыми лекарствами и организовывают дистанционное лечение при помощи китайских врачей.

В ближайшее время должны быть организованы дополнительные рейсы для возвращения китайских студентов в Санкт-Петербург, заключила Ван Вэньли.