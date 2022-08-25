Озвучена типичная ошибка родителей первоклассников

Родителям не стоит рассказывать детям, которые идут в первый класс, о своем негативном школьном опыте. Об этом сообщила семейный психолог Наталья Наумова, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, такие рассказы лишь усилят негативный эффект от учебного процесса.

«Любые запугивания по примеру: „В школе нужно учиться с утра до ночи“; „Вот и закончилось твое детство“; „Беззаботное детство осталось позади“. Весь этот настрой очень плохо влияет на ребенка. Он сразу хочет избежать процесса поступления в первый класс и не желает иметь ничего общего со школой. Не стоит рассказывать о том, как вы страдали во время учебы в школе. Это усилит негативный эффект», — процитировало ИА НСН слова Наумовой.

Психолог порекомендовала родителям говорить своим детям о том, как хорошо в школе, и как много друзей так можно найти.