Озвучена статистика по количеству браков и разводов в Петербурге

Заместитель руководителя Управления федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Виталий Скогорев озвучил статистические данные о соотношении количества бракосочетаний и разводов, сообщил «Питер ТВ». По его словам, в период пандемии существенных изменений в количестве заключаемый браков не произошло.

Однако за последние годы в браки стали вступать меньше. Например, в 2014 году в Санкт-Петербурге было официально зарегистрировано 57,5 тысячи супружеских пар, а сейчас их 41 тысяча. Эксперт связал это с демографическим спадом 1990-х годов — жениться сейчас попросту некому.

Зато количество разводом в Петербурге меньше, чем по стране. В городе из 1000 пар разводятся 555, а в целом в России — 733. Правда, по словам Скогорева, это может быть связано с тем, что многие приезжают заключать брак в Петербург, а разводятся уже в своем регионе.