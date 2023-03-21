21 марта 2023, 12:19
Озвучена средняя зарплата водителя такси в России
Аналитики «Авито Работа» и Salary Index в результате исследования выяснили, какую среднюю зарплату получает водитель такси в России за один месяц. Об этом написал RT.
В исследовании говорится, что средняя зарплата российского таксиста составляет чуть более 58 тысяч рублей. Больше всего получают водители такси в Москве — 95 тысяч рублей и в Петербурге — 80 тысяч рублей.
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«Уже в 2022 году объемы найма таксистов показали рекордный за пять лет скачок — +259% относительно 2021 года. Это связано и с высокой ротацией персонала, которая в целом характерна для ниши», — говорится в сообщении аналитиков.
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Только за январь-февраль текущего года число вакансий водителей такси увеличилось в девять раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Исследования
Такси
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