Озвучена средняя зарплата российских программистов

Образовательная платформа GeekBrains по результатам исследования озвучила среднюю зарплату программистов в России. Судя по их данным, она составляет от 100 до 300 тысяч рублей. Об этом написала «Газета.ru».

Такую зарплату получают примерно 45% опрошенных it-специалистов. Около 20% респондентов затруднились озвучить точную сумму, еще 14% сказали, что получают от 60 до 100 тысяч рублей. Всего лишь 10% зарабатывают в it-услугах от 300 тысяч до одного миллиона рублей.

Каждый третий находит работу через знакомых или друзей. Так ответили 37% опрошенных. При этом большинство программистов заявили, что использовали для поиска вакантного места сервис HeadHunter.

«Опытных специалистов продолжат перехватывать раньше того, как он дойдут специализированных сервисов», — сообщил глава GeekBrains Александр Волчек.