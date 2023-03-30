Общество 30 марта 2023, 13:34 Озвучена средняя заработная плата вахтовиков в России

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Сервис по поиску вакансий «Авито Работа» выяснил, какую заработную плату за месяц зарабатывают вахтовики в России. Данные привело издание NEWS.ru.

Как сообщили аналитики, за один месяц вахтовики зарабатывают примерно 93,4 тысячи рублей. Если сравнивать показатели с прошлым годом, то сумма увеличилась на 13%.

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Больше всего зарабатывают сибирские вахтовики. Например, в Иркутске средняя зарплата составляет 111 тысяч рублей, в Красноярске — 110 тысяч рублей, в Омске — 106 тысяч рублей.

«Опытные специалисты могут претендовать и на более высокую оплату труда», — говорится в сообщении пресс-службы сервиса.