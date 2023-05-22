Общество 22 мая 2023, 11:45 Озвучена причина проблем со светом в Симферополе Минтоплива Крыма: Симферополь остался без света из-за шквалистого ветра РИА «Новости»

Читать 360tv в

Часть Симферополя и близлежащих сел оказались без света накануне из-за аварии на линии электропередач (ЛЭП). Она произошла из-за шквалистого ветра, заявили в Министерстве топлива и энергетики Крыма.

«Один из проводов линии был оборван 21 мая, в 22:49, вследствие неблагоприятных погодных условий (порывистый шквальный ветер). Это привело к частичному обесточиванию и абонентов в Симферополе и Симферопольском районе», — сказано в сообщении.

Реклама

Глава администрации города Михаил Афанасьев сообщил 21 мая в своем Telegram-канале, что некоторые районы Симферополя остались без света. Он пообещал, что жители в ближайшее время получат электричество.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил о технологическом отключении и срабатывании автоматики. Представители «Крымэнерго» подчеркивали, что их специалисты сразу занялись ликвидацией последствий аварии. В итоге людям дали свет только к 03:03 22 мая. Об этом писало РИА «Новости».