Озвучена причина отключения некоторых смартфонов от WhatsApp

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков объяснил, почему руководство WhatsApp с 1 ноября решило отключить приложение на некоторых смартфонах. По словам специалиста, причина заключается в сокращении лишних издержек, написало ИА НСН.

Кусков отметил, что многие игроки рынка прекращают поддержку устаревших моделей из-за того, что тратят на это колоссальное количество времени и денег. Для крупных компаний это не выгодно, несмотря на то, что они до последнего стараются поддерживать устаревшие модели.

Специалист также заметил, что ни одно приложение не может гарантировать его владельцу полную сохранность данных.

«С точки зрения безопасности нет ни одного мессенджера стопроцентно безопасным, сколько бы Дуров не говорил, как прекрасен его Telegram. Все можно взломать, посмотреть, проверить. Это возможно в силу коммерческих или личных причин, когда кто-то друг за другом следит. Поэтому просто надо осторожно к этому относиться, не сообщать сверхважных событий через мессенджеры, а делать это лично», — заключил Кусков.

Ранее стало известно, что с 1 ноября WhatsApp прекратит поддержку телефонов с версией Android 4.0.4 и ниже, а также iPhone с версией iOS 9.