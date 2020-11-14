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    14 ноября 2020, 13:39

    Озвучена предварительная причина смерти Джигарханяна

    Алена Макаренко

    Актер Армен Джигарханян умер от остановки сердца из-за болезни почек и отека организма. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник из окружения Народного артиста СССР.
    Озвучена предварительная причина смерти Джигарханяна

    «Предварительно, причиной смерти Армена Борисовича стала остановка сердца из-за болезни почек и отека организма на фоне других хронических заболеваний», — отметил источник агентства.

    Точные причины станут известны после проведения экспертизы, добавил он.

    Джигарханян умер в ночь на 14 ноября в возрасте 85 лет. Прощание пройдет 17 ноября.

    Актер театра и кино, режиссер Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Фильмография Джигарханяна насчитывает свыше 200 кинокартин. Среди них «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Ширли-мырли», «Собака на сене», «Место встречи изменить нельзя». Он озвучил дядюшку Мокуса из мультфильма «Неуловимый Фунтик» и Вещего Ворона из «Бабки Ежки и других». Артист — один из основателей, президент и художественный руководитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна, отметила газета «Известия».

    Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Джигарханяна. Он назвал смерть актера огромной утратой для миллионов соотечественников и культуры в целом.