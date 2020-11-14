Озвучена предварительная причина смерти Джигарханяна

«Предварительно, причиной смерти Армена Борисовича стала остановка сердца из-за болезни почек и отека организма на фоне других хронических заболеваний», — отметил источник агентства.

Точные причины станут известны после проведения экспертизы, добавил он.

Джигарханян умер в ночь на 14 ноября в возрасте 85 лет. Прощание пройдет 17 ноября.

Актер театра и кино, режиссер Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Фильмография Джигарханяна насчитывает свыше 200 кинокартин. Среди них «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Ширли-мырли», «Собака на сене», «Место встречи изменить нельзя». Он озвучил дядюшку Мокуса из мультфильма «Неуловимый Фунтик» и Вещего Ворона из «Бабки Ежки и других». Артист — один из основателей, президент и художественный руководитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна, отметила газета «Известия».

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Джигарханяна. Он назвал смерть актера огромной утратой для миллионов соотечественников и культуры в целом.