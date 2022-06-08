Озвучена наиболее комфортная для мегаполиса погода

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд считает, что наиболее комфортной для крупного мегаполиса в летнее время считается температура воздуха в районе 25-26 градусов. Об этом передала «Вечерняя Москва».

При этом он добавил, что каждый человек имеет свои представления о норме.

«Один и тот же человек в разные периоды своей жизни определяет комфортную погоду по-разному. В молодом возрасте — плюс 30–35 градусов, к 50 годам — не выше плюс 25 градусов. А вот в возрасте 70 лет ему уже комфортно при 20–22 градусах», — сообщил Вильфанд.

Синоптик отметил, что ощущение комфортности определяется не только температурой, но и другими параметрами, например, влажностью. Человек будет более комфортно себя ощущать в теплом и сухом климате.