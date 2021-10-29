Озвучена категория пенсионеров, которые получат выплаты в ноябре досрочно

Член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала категорию пенсионеров, которые получат пенсии 3 ноября вместо 4-го. Об этом сообщил «ФедералПресс».

По ее словам, пенсионеры, которых отправили на самоизоляцию, а также блокадники получат денежные выплаты на день раньше. Она отметила, что в эти дни будут работать все отделения Пенсионного фонда России и «Почты России».

Перенос даты выплат пенсий в России связан с введением нерабочих дней.