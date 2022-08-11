Озвучена главная причина смерти мужчин в возрасте 35-40 лет

Иммуногенетик Игорь Кашаба прокомментировал слова главы Минздрава Михаила Мурашко, который заявил, что причина высокой смертности среди мужчин в возрасте 35-40 лет кроется в алкоголе, никотине и низком уровне физической активности. Об этом написало utro.ru.

По словам эксперта, основополагающей причиной является социальная составляющая. Перестроечный процесс, а затем «шоковая терапия» вогнали население в состояние хронического стресса.

«Люди не могли купить детям нормальные продукты… А развитие ребенка зависит от того, что мы в него вкладываем: от питания, от психологического состояния. Примерно к 20 годам мы получаем готовый продукт. У государства же тогда не было никакой стратегии воспитания подрастающих поколений», — сказал эксперт.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что одна из целей России к 2030 году — достигнуть 78-летнего возраста в качестве средней продолжительности жизни россиянина.