Озвучена главная причина природных пожаров в России

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что 90% всех пожаров в России связано с безответственным поведением людей. Но именно на распространение пожаров сильно влияют погодные условия. Об этом написал RT.

«Большое значение именно для распространения пожаров имеют погодные условия. Наиболее благоприятными условиями для возникновения и развития пожаров являются длительный период отсутствия осадков и высокие температуры», — добавил он.

Синенков отметил, что высокая степень пожарной опасности будет сохраняться всю следующую неделю.

Только за минувшие сутки пожарные службы РФ ликвидировали 80 природных пожаров на площади 1436 гектаров.